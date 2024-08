Um pai, para lá de agradecido, reencontrou o policial, que salvou o filho dele, um bebê. A criança, de 34 dias, ficou engasgada em casa e os pais, desesperados, saíram com ele nos braços em busca de socorro.

O bebê Heitor, Júlio César e a mulher estavam a caminho do Hospital, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, quando pediram ajuda, no meio do caminho, no Pátio do Posto Policial (PPC).

O 2º sargento Costa, que tomou a frente da operação, fez a manobra de Heimlich e salvou a criança. Esta semana, o abraço de gratidão do pai no policial dispensou palavras. O pai só repetia “ele saiu de casa sem vida”, mas tudo mudou .

Como o policial salvou o bebê

O 2º sargento disse que pensou em fazer algo rápido porque não havia tempo a perder.

“Eu peguei a criança no colo, das mãos da mãe e coloquei no banco de trás do veículo comigo. Continuei com os primeiros socorros no caminho até o hospital, onde fiz a massagem cardíaca”, contou o policial.

O policial contou como foi o momento em que o Heitor voltou a respirar: “Quando o bebê desengasgou, vomitou e começou a chorar, logo voltando a coloração normal”.

Nas redes sociais

Júlio César, o pai do bebê, usou as redes sociais para agradecer e contar como o pequeno Heitor foi salvo pelos policiais.

“Passei pelo pior momento da minha vida, onde eu vi meu filho engasgado, e eu sem saber fazer os primeiros socorros. Joguei ele [o bebê] nos braços do policial”, contou o pai.

Emocionado, Júlio César falou sobre o “renascimento do filho”:

“Graças a Deus, o policial é preparado e fez os primeiros socorros até chegar ao hospital”, disse. “Ele chegou aqui [no hospital] com vida e saiu da minha casa sem vida. Em um mundo onde a gente vive com muita desgraça, muitas coisas ruins, eu ‘tô’ aqui para testemunhar o que eu vivi hoje, que foi, sem dúvida, o renascimento do meu filho.”

Ao reencontrar o sargento Costa, o pai relembrou tudo o que viveu e retribuiu com um longo e afetuoso abraço, conforme imagens do 11º Batalhão Militar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em reportagem do G1.

Manobra de Heimlich

Desenvolvia pelo médico norte-americano Henry Heimlich, que deu o nome à manobra, ela consiste em fazer movimentos rápidos e exatos na altura do estômago da pessoa para que, espontaneamente, ela consiga expulsar o que está na garganta.

Veja como fazer a manobra de Heimlich aqui, em outra matéria do Só Notícia Boa.