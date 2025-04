Na manhã de 03 de abril de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender denúncias de um veículo Fiat Uno, de cor cinza, cujo motorista aparentava estar alcoolizado. Ao chegar ao endereço informado, na Rua Avelino Antônio Vieira, no Bairro Centro, a equipe identificou o veículo e realizou a abordagem.

O condutor do automóvel apresentava fala desconexa e odor etílico, além de não portar documentação pessoal ou do veículo. O teste de etilômetro, realizado com o equipamento modelo BAF-300, aferiu o índice de 0,98 mg/L, sendo considerado o valor de 0,90 mg/L. Diante da situação, o motorista foi encaminhado ao hospital para a realização de laudo de lesão corporal e, posteriormente, à delegacia de Ibaiti para os procedimentos legais.

O veículo, em mau estado de conservação, foi apreendido e quatro notificações foram registradas. A ação reflete o trabalho da Polícia Militar no combate às infrações de trânsito