Uma colisão envolvendo um veículo GM/Corsa GLS com placas de Ibaiti-PR e uma árvore mobilizou equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (4), na PRc-272, no município de Japira/PR. O acidente ocorreu por volta das 07h50, no KM 85 +700m da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo trafegava pela rodovia estadual no sentido decrescente quando, por motivos ainda a serem apurados, saiu da pista e colidiu frontalmente contra uma árvore localizada à margem direita da via, considerando o sentido de tráfego do veículo.