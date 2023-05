Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), assinou o contrato para obras de conservação de 263,37 km de sete rodovias estaduais nas regiões Norte e Norte Pioneiro. Serão contemplados 15 municípios das duas regiões, beneficiando cerca de 274 mil habitantes.

serviços de reperfilagem, microrrevestimento, remendos, tapa-buracos, selagem de trinca, instalação de dispositivos de drenagem, nova sinalização horizontal, entre outros.

São trechos importantes tanto para o deslocamento de moradores quanto para o tráfego de cargas pesadas de longa distância. As rodovias também são utilizadas por caminhões para escoamento da produção agrícola que se deslocam da divisa de São Paulo com o Paraná, com destino ao Porto de Paranaguá.

Os trechos incluem as ligações entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, entre Bandeirantes e Abatiá, entre Jacarezinho e Cambará, entre Jacarezinho e Ribeirão Claro, entre Cornélio Procópio e Sertaneja, e também os acessos de Santa Mariana e Bandeirantes ao Rio Paranapanema.

A licitação integra o Proconserva, programa do DER/PR que visa garantir as boas condições de segurança das rodovias estaduais em todas as regiões do Paraná. O edital recebeu a nomenclatura Lote A da Superintendência Regional Norte do DER/PR.

A empresa KLM Construção de Rodovias venceu a licitação, após apresentar a melhor proposta e ter a documentação habilitada pelo órgão estadual. O prazo de execução será de 12 meses, com as atividades iniciando a partir da emissão da ordem de serviço.

Confira os detalhes do lote:

LOTE A NORTE

Extensão: 263,37 km

Rodovias: PR-160, PR-431, PR-436, PR-439, PR-517, PR-518 e PR-519

Municípios: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Cambará, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Leópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina e Sertaneja