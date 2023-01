Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a partir das 8 horas desta segunda-feira (9) haverá bloqueio total de trecho da BR-369 no acesso a Bandeirantes, onde está em construção a passarela do Santuário São Miguel Arcanjo, no Norte Pioneiro. A interdição deve durar 60 dias.

A medida é necessária para execução de obras de terraplenagem e implantação de dispositivos de drenagem no trecho da rodovia, onde será implantada uma nova rotatória, novos acessos e um retorno. Já a estrutura da passarela está em estágio avançado de conclusão. A previsão de entrega da obra é para o primeiro semestre deste ano.

Bandeirantes conta com outros dois acessos pela BR-369, que podem ser utilizados como rotas alternativas: um pela Avenida Silva, a cerca de dois quilômetros, e outro pelo entroncamento da BR-369 com a PR-436, que fica a cinco quilômetros de distância da área interditada.

O Governo do Paraná está investindo R$ 5,45 milhões na obra, que vai beneficiar milhares de pessoas que visitam todos os anos o templo religioso. O Santuário São Miguel Arcanjo de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado ao santo e chega a receber mais de 30 mil fiéis em datas festivas.

TRAVESSIA– Com uma sessão de 55,60 metros sobre a rodovia e um trecho em rampa de 42,20 metros, a passarela irá facilitar a travessia de pedestres na BR-369, do Santuário para a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e dos Nove Coros de Anjos, que fica do outro lado da pista.