O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná iniciou a entrega do novo fardamento para os militares de todas as unidades do Estado. Trata-se de um Equipamento de Proteção Individual de uso diário, que visa proteger a integridade física do profissional diante das mais diversas ocorrências atendidas pela corporação.

O fardamento possui uma nova identificação visual, portanto, a partir desta semana, já será possível observar os militares em seus novos trajes de proteção. Entretanto, por se tratar de uma fase de transição, a população do Norte Pioneiro ainda verá os dois tipos de farda em circulação, conforme imagens abaixo: