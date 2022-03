Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Tiro de Guerra 05-007 participou, no dia 19 de março, do 1° mutirão de combate à dengue organizado pelo Departamento de Combate à Endemias da Secretaria de Saúde do Município de Jacarezinho/PR.

O TG apoiou a ação que contou com a participação de servidores de todas as secretarias do executivo municipal. O mutirão veio a coroar uma semana de atividades de combate aos focos do mosquito Aedes Aegypti no município, na qual o TG participou ativamente.

O 1º Sargento Claudio Rogerio de Souza Lopes, Chefe de Instrução, salientou que além do importante apoio à comunidade a participação na campanha visa desenvolver nos jovens Atiradores a conscientização acerca dos problemas locais. “Tiro de Guerra – Escola de Civismo e Cidadania”.