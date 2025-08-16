Foi confirmado neste sábado (16) o encontro do corpo de Angélica Pereira, de 52 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (10). O caso comoveu a comunidade local, que se mobilizou intensamente nas redes sociais em busca de informações que ajudassem a localizá-la.

O corpo foi localizado em uma área de matagal entre o bairro Pompéia e a Rua Arlindo Bessa, região que havia sido atingida por um incêndio nos últimos dias. De acordo com informações preliminares, o corpo apresentava sinais de carbonização, o que dificultou a identificação imediata.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e, em seguida, transferido para Londrina, onde serão realizados exames forenses mais detalhados para confirmar a identidade e esclarecer as circunstâncias da morte.

A família de Angélica, profundamente abalada, expressou gratidão a todos que colaboraram nas buscas e nas manifestações de apoio durante os dias de incerteza e angústia.

As investigações sobre o caso seguem em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme os laudos forem concluídos.

O Portal Tá Na Cidade expressa seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos de Angélica Pereira neste momento de dor e luto.