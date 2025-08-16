O processo de instalação e testes dos radares nas rodovias federais sob concessão da EPR Litoral Pioneiro já trouxe impactos positivos na segurança viária. Os dispositivos entram em operação na próxima segunda-feira (18) nas rodovias BR-153, BR-277 e BR-369 – em Santo Antônio da Platina, Morretes, Paranaguá, Cambará e Cornélio Procópio.

Levantamento da concessionária mostra que mesmo antes do início da operação, a presença dos radares contribuiu para a diminuição de acidentes no km 32 da pista sentido Curitiba da BR-277, em Morretes. Entre fevereiro e junho de 2024 foram 16 acidentes no local, enquanto entre janeiro e junho deste ano foi registrada apenas uma ocorrência, o que representa uma redução de 93%.

“Esta diminuição das ocorrências é bastante significativa. Os radares são muito importantes para a segurança viária e na redução dos acidentes”, comenta o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo. Ele ainda destaca que a conduta do motorista por toda a extensão das rodovias também é essencial para um trânsito seguro. “É importante o respeito aos limites de velocidade em todos os trechos, com a presença e de radar ou não. Desta maneira é possível uma convivência segura para todos os usuários das rodovias”.

Os locais de instalação dos radares foram definidos a partir de um estudo robusto realizado pela concessionária, que foi aprovado pela ANTT e pela Polícia Rodoviária Federal. A sinalização vertical e horizontal foi reforçada nas proximidades dos radares, com linhas de estímulo de redução de velocidade e placas indicando a presença da fiscalização eletrônica bem como o limite de velocidade da via.

A concessionária destaca ainda que é responsável por adquirir, instalar e manter os equipamentos em funcionamento, conforme previsto pelo contrato de concessão. Além disso, todas as multas registradas serão emitidas e geridas pelos órgãos governamentais competentes.

A relação completa dos equipamentos em operação está disponível no site do Governo Federal: https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/fiscalizacao-de-velocidade/radares-fixos.

Novos radares nas rodovias federais sob concessão da EPR Litoral Pioneiro

BR-153

Km 31 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Norte

BR-277

km 32 – Morretes – sentido Oeste

km 33 – Morretes – sentido Leste

km 35 – Morretes – sentido Leste

km 36 – Morretes – sentido Leste

km 41 – Morretes – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Oeste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Oeste

BR-369

km 18 – Cambará – sentido Oeste

km 20 – Cambará – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Oeste