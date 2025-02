Pelo menos 13 crianças ficaram ilhadas em um ônibus em Guaratuba, devido as fortes chuvas que atingem o litoral do Paraná. Elas foram resgatadas na manhã deste sábado (8), segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, uma embarcação foi deslocada para resgatar as crianças que ficaram ilhadas. Além disso, a corporação informou que conforme o volume da água foi abaixando, as próprias crianças conseguiram sair do ônibus com a ajuda de alguns pais.

“Algumas outras crianças permaneceram sobre cuidado do motorista, mas no momento, ninguém mais está ilhado ou em condição de risco”, disse a nota dos bombeiros.

Vídeo mostra bombeiros a caminho do resgate das crianças ilhadas no litoral do Paraná

https://www.instagram.com/reel/DF0UYfARDqq/?igsh=Y3E0MmpkdHBnY2Vy