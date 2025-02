As Regionais de Saúde de Francisco Beltrão, Maringá, Londrina e Jacarezinho (8ª, 15ª, 17ª e 19ª) estão apoiando nesta primeira semana de fevereiro várias ações de controle à dengue. As iniciativas nas regiões Sudoeste e Norte do Paraná unem equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dos agentes comunitários de Saúde dos municípios, órgãos municipais e organizações da sociedade civil.

Com um trabalho permanente de orientação e capacitação, as regionais de saúde dão suporte aos municípios para ações de intensificação às visitas aos domicílios, distribuição de material informativo sobre o Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de outras iniciativas relacionadas ao enfrentamento da doença. As ações são focadas em pontos propícios à proliferação do mosquito e para conter os focos já existentes nessas regiões.

Nesta quinta-feira (6), a 17ª Regional de Londrina participou do Dia D de Combate à dengue. A campanha reúne esforços das equipes de saúde municipais e estaduais nos municípios de Londrina e Cambé, a fim de reduzir a incidência da doença. As ações seguem até sábado (8), com recolhimento de materiais que acumulem água, além de atividades educacionais.

Na Regional de Francisco Beltrão, o município de Ampére iniciou nesta sexta-feira (07) uma grande mobilização de combate à dengue com mutirão para remoção de criadouros do mosquito, contando com o apoio das equipes da Secretaria Municipal de Saúde e do setor rodoviário. A atividade se estende neste sábado (8), priorizando os terrenos e lotes baldios, nos bairros com maior infestação pelo mosquito e presença de lixo.

No município-sede, a Secretaria Municipal da Saúde promoveu um mutirão no último sábado (1.º), em que foram coletadas cerca de 19 mil toneladas de lixo, como pneus, materiais reciclados, vidros e garrafas, além de móveis e colchões. Neste sábado (08) está programado novo mutirão em outros bairros do município.

Em Jacarezinho (19ª RS), as equipes removeram cinco toneladas de lixo no último final de semana e foram identificados vários locais com água parada e recipientes com prováveis criadouros. Já na região da 15ª RS de Maringá o apoio estadual ocorrerá neste sábado (08), em Mandaguaçu.

CENÁRIO – O boletim semanal da dengue publicado na última terça-feira (4) confirmou 2.569 novos casos da doença e um óbito. Os dados do atual período epidemiológico, iniciado em 1º de janeiro de 2025, somam 15.818 notificações, 2.569 diagnósticos confirmados e uma morte.

As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí (899), 17ª Regional de Saúde de Londrina (381); 13ª Regional de Saúde de Cianorte (275), 12ª Regional de Saúde de Umuarama (171) e Jacarezinho (143).