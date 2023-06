Para contribuir na preservação de importantes biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, e da biodiversidade de maneira geral, a CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, investe em diversas ações ambientais. Um dos destaques é o Programa de Restauração Florestal – que prevê, até 2028, o manejo de mais de 680 hectares de áreas sob sua concessão para restauração da vegetação nativa, por meio do plantio de mudas e outras técnicas.

Do total previsto no programa, 500 hectares vão para a recuperação de áreas na bacia do rio Paraná, na região das represas das usinas hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira; os outros 80 hectares serão implementados na bacia do rio Paranapanema, na região das usinas hidrelétricas Capivara, Rosana, Chavantes e Salto Grande.

O Especialista de Meio Ambiente da CTG Brasil, Rogério Canovas, explica que, além do plantio de mudas, o programa de restauração inclui técnicas como isolamento parcial (que ajuda a evitar a invasão de gado, por exemplo) e a condução da regeneração natural.

“Em 2022, iniciamos o manejo de 126 hectares, que, futuramente, vão nos auxiliar no aumento de habitats para a fauna e a flora regionais. Com essas novas áreas, já contabilizamos mais de 146 km² de áreas para conservação ambiental”, diz Canovas.

Segundo Canovas, uma outra ação de destaque na empresa é o Programa de Promoção Florestal que, desde seu início, contribuiu no plantio de mais de 3,7 milhões de árvores em 78 municípios nos estados de São Paulo, Paraná Mato Grosso do Sul, que estão ajudando a restaurar mais de 2.330 hectares em 1.250 propriedades.

Outras iniciativas ambientais

Na estratégia das ações ambientais da CTG Brasil, a preservação da biodiversidade assume de fato papel de destaque. Além do trabalho de restauração florestal, há investimentos voltados ao monitoramento da fauna silvestre, repovoamento de peixes e aumento da cobertura florestal em áreas rurais inseridas nas bacias hidrográficas onde a companhia opera. Só no ano passado, a empresa totalizou R$ 15,8 milhões em investimentos em projetos ambientais.

O trabalho de repovoamento de peixes é feito por meio do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna. Autorizado pelo Ibama, o programa tem como um dos principais objetivos garantir a diversidade de peixes por meio da produção e soltura de espécies nativas.

Os peixes são produzidos na Piscicultura em Salto Grande (SP). No laboratório, além da produção de peixes, são desenvolvidas pesquisas em parceria com universidades. Desde 2016, quando a empresa assumiu a gestão do programa, foram soltos cerca de 25 milhões de peixes, nas bacias dos rios Paraná e Paranapanema.