Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Circuito SESC de corridas – No dia 04 de junho o TG 05-007 apoiou o SESC Unidade Jacarezinho no balizamento de percursos da Etapa Jacarezinho do Circuito SESC de Corridas, com provas de corrida de 5Km e 10 Km, além de caminhada.

O apoio do Tiro de Guerra no evento reforça a dedicação dos Atiradores em apoiar as diversas atividades nas áreas cívicas, sociais e esportivas em prol da comunidade de Jacarezinho.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo Patriotismo e Cidadania.”