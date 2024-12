A Defesa Civil do Paraná tem mais uma ferramenta de comunicação com a população do Paraná em casos de eventos extremos. A partir desta quarta-feira (4) o estado passa a ter autonomia para emitir os alertas do novo sistema desenvolvido pela Defesa Civil Nacional, o Cell Broadcast, assim como as outras unidades da Federação do Sul e Sudeste. O recurso utiliza as antenas de telefonia celular para fazer o disparo da mensagem que se sobrepõe à tela do aparelho das pessoas que estiverem no perímetro do disparo, sem requerer cadastro prévio.

O chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), capitão Anderson Gomes, destaca o curto tempo entre a emissão na central e o recebimento da informação. “Os outros recursos que utilizamos, como SMS, levam mais tempo porque dependem de uma espécie de fila nas operadoras. Na categoria do Defesa Civil Alerta a mensagem tem prioridade absoluta e é enviada imediatamente”, afirma.

“Esta ferramenta vem somar esforços no sentido de avisar o maior número de pessoas de uma crise numa região. Quando definimos um polígono no mapa, todos que estiverem naquele local vão sentir o telefone vibrar, fazer barulho, independentemente de estarem só de passagem”, informa.

Em agosto deste ano, 11 municípios, entre eles Morretes e União da Vitória, participaram do evento teste do alerta. Moradores e turistas receberam o comunicado de maneira compulsória. A tecnologia utiliza a geolocalização do usuário como referência dentro do perímetro selecionado pelo Cegerd. O recurso poderá ser utilizado em casos de inundações severas, riscos de deslizamentos de terra e outras situações nas quais a população precisa se mobilizar num curto período.

O Defesa Civil Alerta é mais uma ferramenta de comunicação com pessoas que estejam num local com risco iminente de desastre. Antes deste estágio, outros contatos, via mensagens de SMS e WhatsApp, podem ser emitidos. Não espere a situação se agravar para tomar uma atitude, sempre que houver grande acúmulo de água acompanhe os nossos avisos e procure permanecer em local seguro, especialmente se estiver numa região onde há registro de outros incidentes”, destaca o capitão Marcos Vidal, também da Defesa Civil.

Os canais de comunicação já em uso pela Defesa Civil são o WhatsApp, SMS, Telegram e as TVs por assinatura . No site da Defesa Civil há dicas sobre como agir em diferentes situações de perigo . A Agência Estadual de Notícias também já fez uma matéria com orientações gerais sobre como agir antes, durante e depois de eventos extremos .