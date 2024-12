O programa Casa Fácil Paraná, da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), liberou um subsídio de R$ 20 mil para ajudar famílias de Jacarezinho na aquisição da casa própria. O benefício será aplicado no valor de entrada para imóveis do Residencial Parque dos Ipês, promovendo mais acessibilidade ao sonho da moradia.

Podem participar do programa famílias com renda de até quatro salários mínimos, com a possibilidade de utilizar o saldo do FGTS para abater o valor financiado. Os imóveis, disponíveis a partir de R$ 165 mil, contam com modelos de 41 m², que incluem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Localizado na Rua Filomena Di Paolo Oliveiri, o Residencial Parque dos Ipês oferece opções acessíveis para quem deseja sair do aluguel. Interessados no benefício devem procurar a Cohapar na Rua Santos Dumont, 501, Centro, ou entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99102-8015 para obter mais informações.

O subsídio reforça o compromisso do Governo do Paraná em facilitar o acesso à moradia digna para a população de baixa e média renda.