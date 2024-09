O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), reforçou a sinalização viária da PRC-272 em Tomazina, na região do Norte Pioneiro. O trecho faz ligação com os municípios vizinhos de Siqueira Campos e Jaboti.

Os serviços foram concentrados próximo ao perímetro urbano de Tomazina e incluem a pintura de linhas no eixo e nos bordos da rodovia, marcas de canalização (conhecidas como zebrado) e sinalização gráfica na interseção em frente ao Posto Pro Tork, e a instalação de tachões refletivos.

As melhorias fazem parte do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná) do DER/PR, especificamente do lote 4, que contempla 1.065,45 quilômetros de rodovias da Superintendência Regional Norte do departamento, principalmente na região do Norte Pioneiro. O investimento é de R$ 57.655.659,21 para atender todos os trechos.

O programa visa reduzir os acidentes na malha rodoviária estadual bem como diminuir a gravidade dos acidentes que ainda podem acontecer, preservando a vida dos usuários. Cada trecho é objeto de um projeto básico com soluções específicas, levando em consideração o volume de tráfego e o tipo de veículos que circulam no local, características do traçado, entre outros critérios.

MUNICÍPIO– De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Tomazina tem população de 8.496 habitantes, e economia voltada para a produção primária. Se destacam a soja, milho e trigo nas culturas temporárias, e café, tangerina e laranja nas culturas permanentes, além da criação de frango e gado.

A PRC-272 é principal rodovia de acesso do município, permitindo o escoamento de sua produção agropecuária rumo ao Porto de Paranaguá pela BR-376 ou PR-151, ou rumo a São Paulo, pela BR-153. Tomazina também tem uma ligação direta com Wenceslau Braz, pela PR-422.