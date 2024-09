Uma aluna de uma escola localizada em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, é suspeita de esfaquear outros dois estudantes durante uma briga no banheiro. A situação aconteceu na manhã da última quarta-feira (25).

Em entrevista ao Oops Notícia Foz na Hora, a Polícia Militar disse que uma das vítimas foi atingida com uma facada na cabeça, no entanto, o corte foi superficial. Nenhum dos adolescentes se feriram gravemente.

Os estudantes foram atendidos no local e encaminhados ao hospital. A Polícia Militar foi acionada e a aluna, suspeita pela agressão, foi encaminhada à delegacia.

A escola ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

