Um ônibus bateu na traseira de uma carreta e deixou mortos e feridos na BR-153, em Canápolis, na manhã desta quinta-feira (22). A rodovia está interditada nos dois sentidos e o congestionamento é de cerca de 5 km.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, 42 pessoas estavam no ônibus, sendo que duas mortes foram confirmadas. O resgate da empresa atendeu outros dois passageiros em estado grave e 20 com ferimentos leves.