O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alerta os condutores sobre um novo golpe a motoristas em diferentes estados. Golpistas estão enviando falsas mensagens de texto por SMS, WhatsApp e e-mails, imitando notificações oficiais dos Detrans, que informam que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do destinatário está em processo de suspensão ou cassação.

Ao clicar no link enviado, a vítima é direcionada para uma página que simula o sistema oficial“Gov.br”. Nesta página falsa é solicitado ao motorista o preenchimento com seus dados pessoais para consultar o suposto processo. Em seguida, o site exibe informações fictícias sobre infrações e valores a serem pagos, com a opção de “regularizar” a situação.

Casos como esse já foram registrados em estados como Paraná, São Paulo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Roraima, Pernambuco, Amazonas, Sergipe, Maranhão, Bahia, Acre, Rondônia, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

“O Detran não solicita pagamentos por aplicativos de mensagens nem compartilha links de cobrança. É importante também que o cidadão acesse os sites oficiais e verifique sempre se ele termina com gov.br para evitar prejuízos”, alerta o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.

Outra recomendação importante é o uso do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que permite consultar infrações, aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e receber notificações de infrações e penalidades de forma eletrônica e segura.

Em casos de dúvidas ou suspeitas, é fundamental que os condutores entrem em contato diretamente com os canais oficiais do Detran-PR para verificar a veracidade das informações. A atenção e a cautela ao lidar com mensagens e links suspeitos são fundamentais contra golpes desse tipo, garantindo assim a proteção dos dados pessoais e evitando prejuízos financeiros.

O site oficial do Detran-PR é www.detran.pr.gov.br