A partir do dia 4 de dezembro, o sistema de alerta para desastres extremos via telefonia celular, utilizando a tecnologia cell broadcast, vai abranger o Paraná inteiro, assim como todos os estados das regiões Sul e Sudeste. A implantação do Defesa Civil Alerta foi definida nesta terça-feira (19), em uma reunião entre o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, e o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun.

A tecnologia, que se complementa a outros sistemas de alerta já operados pela Defesa Civil, começou a ser testada em agosto, como projeto-piloto, nos municípios de Morretes, no Litoral, e União da Vitória, na região Sul , que têm histórico de tragédias climáticas. Da mesma forma, outras nove cidades das duas regiões brasileiras participaram dos testes de forma simultânea, gerenciados pela Defesa Civil Nacional.

A tecnologia foi desenvolvida pelo governo federal e permite o envio de alertas para os celulares utilizando a geolocalização do usuário. Diferente dos outros alertas, este aviso se sobrepõe aos aplicativos do celular e é enviado a todas as pessoas que estiverem no perímetro pré-determinado via sistema, sem exigir cadastro prévio.

“O sistema vem para complementar as ações que já são feitas, os alertas que já são emitidos, de forma que nós vamos realmente chegar naquele momento nas pessoas que estão em uma área de risco, para para possam se preparar e sair de forma emergencial”, destacou o coronel Fernando. “É mais uma forma de evitar mortes e perdas patrimoniais e minimizar os danos causados por um desastre”.

” Como estamos iniciando um período em que há um histórico de chuvas severas no Sul e Sudeste, estamos ampliando a todos os municípios a cobertura dessa tecnologia de difusão massiva, que envia alertas para toda a população, independente de o celular estar cadastrado ou não”, explicou Braun.

O Defesa Civil Alerta tem a capacidade de comunicar avisos de desastres críticos, apresentando a mensagem em destaque na tela do celular, com um toque específico de sirene e alerta vibratório. Ele será usado, por exemplo, em casos de inundações severas, riscos de deslizamentos de terra e outras situações que coloquem a vida da população em risco.

“Essa ferramenta nova é uma camada adicional de envio de informações, mas ela é muito mais extensiva e abrange grande parte da população, que vai receber a mensagem quando tiver a necessidade de tomar uma ação imediata de salvar e proteger sua vida”, ressaltou o diretor do Cenad.

O sistema está sendo implementado em conjunto entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e as empresas de telefonia móvel. Ferramentas similares estão em uso em países como Estados Unidos, Alemanha, Itália e Chile.

PESQUISA– Uma pesquisa realizada pelo ministério após a etapa inicial indicou que 82% da população de Morretes recebeu o alerta, enquanto em União da Vitória o alcance foi de 60%. A ferramenta recebeu ajustes desde o início da implantação para melhorar desempenho e garantir um funcionamento adequado.

Vale ressaltar, porém, que ela não substitui outras formas de alertas, já que esses sistemas precisam ser complementares, visando alcançar cada vez mais pessoas. O Defesa Civil Alerta passa a ser mais uma ferramenta de comunicação com a população, além das mensagens por meio SMS, WhatsApp e Telegram , além de avisos que utilizam as ferramentas do Google, em especial o Google Maps, Wase e TVs por assinatura.