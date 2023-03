Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho divulgou a programação oficial das comemorações do aniversário de 123 anos de emancipação política do município, que acontece neste domingo (02).

As celebrações começam no sábado pela manhã (conforme programação detalhada abaixo) e seguem até a noite do domingo, com atividades diversas voltadas a diferentes públicos.

Entre os destaques está a gravação do programa Tribuna da Massa ao vivo da Praça São Benedito, com a presença do apresentador Felipe Macedo e toda equipe.

A programação tem entrada gratuita ao público e toda população de Jacarezinho e região é convidada a participar.

PROGRAMAÇÃO

𝟭º 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 (𝘀á𝗯𝗮𝗱𝗼)

Atrações na Praça São Benedito

10h – Teatro Infantil

11h30 – Ato de Reinauguração da Praça

12h30 – Programa Tribuna da Massa ao vivo na Praça

14h – Show com a cantora Letícia Coimbra

Missa na Catedral Diocesana

18h30 – Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade

Atração no CAT – Jacarezinho/PR

20h – Concerto da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná: Comemorativo aos 123 de Jacarezinho e 70 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar

Entrada: 1kg de alimento não-perecível.

𝟮 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 (𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼)

Atrações na Praça Rui Barbosa

7h30 – Hasteamento da Bandeira

8h – Encontro de Carros Antigos

Atração na Rua Paraná

9h – Desfile Cívico

Atrações na Centro de Eventos

14h – Velocross

17h – Shows Aniversário Rádio Nativa

19h – Motoshow