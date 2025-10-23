Na última terça-feira, 22 de outubro, a Santa Casa protagonizou mais um capítulo de solidariedade e renovação de vidas ao realizar a captação de órgãos de um paciente com diagnóstico de morte encefálica. Foram doados rins, fígado e linfonodos, oferecendo a pacientes em lista de espera a chance de recomeçar.

A coordenação do procedimento foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), com o apoio da equipe multiprofissional da Santa Casa. Médicos, enfermeiros e colaboradores atuaram com dedicação em todas as etapas, garantindo que o procedimento fosse conduzido com respeito à vida e à dignidade humana.

A Santa Casa expressa profunda gratidão à família do doador, que mesmo em um momento de dor, escolheu transformar sua perda em esperança para outras pessoas. Esse ato de generosidade reafirma o poder da doação de órgãos como um gesto que transcende o tempo e multiplica vidas.

Doe órgãos. Doe vida.

A decisão de doar pode ser a diferença entre a espera e a cura.

