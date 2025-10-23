Uma câmera de segurança registrou em vídeo o momento em que o casal Emilly E C d S, de 20 anos, e Rodrigo A, de 29, foram mortos com mais de 40 tiros em Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (21).

De acordo com o tenente Cortez da Polícia Militar do Paraná (PMPR) à imprensa, os corpos das vítimas foram encontrados caídos ao lado do carro. Quando os criminosos abriram fogo contra o veículo em que o casal estava com a criança de 5 anos, Rodrigo, que estava dirigindo, tentou manobrar e pular do veículo, mas acabou sendo baleado. Em seguida, os atiradores alvejaram Emilly.

Até o momento, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) acredita que ao menos dois atiradores estão envolvidos no crime. Entretanto, eles ainda não foram identificados.