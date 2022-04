Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As empregadas domésticas, assim como os demais trabalhadores com carteira assinada, que têm contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), vão poder sacar até R$ 1 mil do fundo a partir do próximo dia 20. A consulta de quanto vão poder retirar poderá ser feita na próxima sexta-feira (8).

Como mostra uma reportagem do jornal Extra, o valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa tem no fundo, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS. O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho e vai seguir o mês de nascimento do trabalhador.