O Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (28) os editais de abertura de dois concursos públicos para o preenchimento de novas vagas na área de segurança pública. Os processos preveem a contratação de 2 mil soldados da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e de 600 soldados para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), cujas inscrições vão de 14 de abril a 13 de maio. Os editais da PM (AQUI) e Corpo de Bombeiros (AQUI) podem ser consultados no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.

As novas contratações foram anunciadas em janeiro pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e visam ampliar o efetivo das corporações à disposição da população em todas as regiões do Estado. “Este é mais um passo para reforçar a segurança pública no Paraná, garantindo mais efetivo para atender melhor os paranaenses e proteger nossas cidades”, afirmou. Os editais também preveem formação de cadastro de reserva, ficando preenchimento condicionado à Administração Pública.

Os concursos ocorrem em um momento em que as carreiras na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros estão ainda mais atrativas. Isso porque, em novembro do ano passado, o governador sancionou a lei que reestruturou as carreiras das duas corporações, o que trouxe ganhos salariais e modernizou os cargos.

Além disso, em dezembro de 2024 também foi sancionada a criação dos Quadros de Oficiais Especialistas (QOE), o que possibilita a ascensão de praças – de soldados a subtenentes – à carreira de oficiais, tanto na PM como no Corpo de Bombeiros.

Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, as novas contratações representam mais um passo para garantir que a população de todas as regiões do Paraná seja atendida com agilidade, preparo e presença constante das forças de segurança. “Reforçar o efetivo significa salvar vidas, reduzir a violência e levar mais tranquilidade às famílias paranaenses. Estamos construindo, com trabalho e planejamento, a melhor segurança pública do Brasil”, disse.

CONDIÇÕES – Ambos os concursos terão o IBFC como banca organizadora e examinadora contratada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). No site do IBFC, já é possível ler todas as condições para a realização das provas, as etapas do concurso e descritivo dos cargos em ambas as corporações.

A taxa de inscrição tem valor fixo de R$ 130, mas é possível solicitar isenção do pagamento até o dia 16 de abril por critérios sociais e outras condições. Para assumir os cargos, os candidatos devem ter concluído um curso de nível superior em qualquer área de graduação – esse é o primeiro concurso com esse dispositivo, criado pela lei estadual 21.828/2023 –, ter no máximo 30 anos até 14 de abril de 2025 e possuir Permissão Para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

A remuneração inicial é de R$ 2.530,12 para o cargo de aluno-soldado de 3ª classe, de R$ 3.795,18 para o aluno-soldado operacional de 2ª classe, e chegando até R$ 6.101,87, para os cargos de soldado de 1ª classe. Todos os cargos também têm direito ao valor de R$ 834,74 ao mês de auxílio-alimentação.

As vagas a serem preenchidas estão divididas em cinco regiões de concorrência: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Há reservas 201 vagas para afrodescendentes na Polícia Militar e de 60 no Corpo de Bombeiros Militar.

PROVAS – As provas serão realizadas em Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.

Na primeira etapa, que acontecerá no dia 29 de junho, os concorrentes realizarão provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Na sequência os candidatos classificados passarão por exames de capacidade física, avaliação psicológica e exame de sanidade física, seguido de uma última fase de investigação social conduzida pela própria corporação para a qual prestaram o concurso.

REFORÇO DO EFETIVO – Em 2023, ocorreu a formatura de 2.485 policiais militares aprovados em concurso. Eles já estão atuando em todas as cidades do Paraná e ajudaram a encorpar o efetivo estadual. Outros 419 bombeiros também se formaram no mesmo ano, o que representou a maior contratação da história da corporação, à época. Com o novo concurso a gestão chegará a mais de 5,5 mil profissionais nas duas forças.

Recentemente outros 98 peritos foram incorporados à Polícia Científica. A formação dos novos técnicos inclui o curso de três meses e estágios práticos nas seções e Unidades de Execução Técnico-Científicas (UETC). Na Polícia Civil são 103 novos servidores: 88 agentes de polícia judiciária, 10 delegados de polícia e cinco papiloscopistas aprovados no concurso público realizado em 2021 e que foram convocados no final de 2024.

Condições para o concurso da PM:

– Ter sido aprovado em todas as etapas do concurso

– Ter nacionalidade brasileira

– Ter no máximo 30 anos de idade até o dia 14 de maio de 2025

– Possuir certificado de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de ensino

– Possuir Permissão Para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria B

– Estar quite com as obrigações eleitorais e relativas ao serviço militar

– Não ter sido indiciado, denunciado ou condenado por crime ou contravenção penal

– Não responder por ato de improbidade administrativa ou cumprir pena criminal

Condições para o concurso do Corpo de Bombeiros:

– Ter sido aprovado em todas as etapas do concurso

– Ter nacionalidade brasileira

– Ter no máximo 30 anos de idade até o dia 14 de maio de 2025

– Possuir certificado de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de ensino

– Possuir Permissão Para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria B

– Estar quite com as obrigações eleitorais e relativas ao serviço militar