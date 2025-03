A Polícia Militar do Paraná (PMPR) torna público a abertura do concurso para o cargo de Soldado. São 2.000 vagas disponíveis, com remuneração de R$ 6.101,87 após a conclusão do curso de formação.

Os interessados poderão se inscrever no certame entre os dias 14 de abril e 13 de maio. O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e demais orientações, pode ser acessado no site oficial do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso: www.ibfc.org.br.

A oportunidade representa um passo importante para quem deseja ingressar na carreira militar e atuar na segurança pública do estado.

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.