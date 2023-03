Achamos estranho, pensamos que poderia ser algum condutor alcoolizado ou algo do gênero. No momento em que a equipe iniciou a abordagem a esse veículo, vimos uma mãe descendo desesperada aos prantos com um bebê no colo. Ele não chorava e não sei se pelo calor da emoção, não consegui sentir a pulsação da criança”, contou à Banda B o tenente Taborda.