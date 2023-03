Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma discussão entre um cliente e um frentista quase terminou em explosão, em um posto de combustíveis localizado no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Na manhã deste sábado (18), por volta das 10h, um problema durante um abastecimento terminou com um rapaz com queimaduras graves e um funcionário do posto desaparecido.

Segundo a Polícia Militar, a chave do veículo teria quebrado no tanque. Diante da ocorrência, os ânimos esquentarem entre o motorista e o frentista. Com medo, o funcionário do posto jogou gasolina no cliente e ateou fogo com um isqueiro. De imediato, outros frentistas correram socorrer a vítima e levaram o homem até um batalhão dos Bombeiros.

A vítima permanece internada no Hospital Evangélico. Já o frentista foi procurado no endereço onde mora, mas não foi localizado.