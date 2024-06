Um encontro suprapartidário reuniu políticos, autoridades e lideranças em Jacarezinho, na noite desta sexta-feira (07), mostrando comprometimento e força do grupo político do prefeito Marcelo Palhares, pré-candidato à reeleição.

Na presença do prefeito Marcelo Palhares e dos deputados Pedro Lupion e Luiz Claudio Romanelli, o evento contou ainda com palestras do publicitário Daniel Gutierrez e do professor Claudino Kosteski.

A ideia é o alinhamento do grupo em torno da estruturação das pré-candidaturas e, acima de tudo, de um plano de governo de continuidade ao trabalho realizado pela gestão de Palhares frente a prefeitura de Jacarezinho.

Além disso, ainda existe a preocupação em proporcionar toda uma estrutura de campanha aos futuros candidatos, quando o período eleitoral tiver início.

“Cumprimos mais de 90% do nosso plano de governo apresentado à população quatro anos atrás, graças a uma equipe de governo eficiente, ao alinhamento com governos estadual e federal, com deputados, vereadores parceiros e cada liderança que contribuiu com nosso trabalho.

Agora vamos oferecer a melhor estrutura para nossos pré-candidatos e consequentemente as melhores condições quando chegar o período eleitoral”, pontua Marcelo Palhares.

“Temos um capital político muito expressivo, e a quantidade de vereadores e lideranças aqui mostra a força do nosso grupo. Só temos a agradecer a cada um presente e novamente aos deputados Lupion e Romanelli pela parceria que temos há tanto tempo”, continua Palhares.

Outra preocupação do prefeito é que os pré candidatos sejam bem instruídos com relação às leis eleitorais. “Temos uma legislação rígida e fazemos questão de que nosso time esteja muito bem orientado para cumprir as determinações da justiça eleitoral”.

Os partidos presentes no evento foram o PSD, MDB, PL, Progressistas, União Brasil, Republicanos e Podemos.