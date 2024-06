Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (8) suspeita de agredir a própria mãe, uma idosa de 76 anos, por que ela não queria morar com ela. O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A filha presa tem 59 anos.

De acordo com a delegada Cláudia Kruger, da Polícia Civil, a suspeita tinha intenção de obrigar a mãe e o irmão com deficiência a residir com ela. Com isso, a detida foi até a casa das vítimas, retirou toda a mudança e tentou tirá-los à força do local.