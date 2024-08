Um acidente envolvendo cinco veículos deixou pelo menos quatro pessoas feridas na tarde de terça-feira (13), por volta das 16h40, na rodovia PR-092, km 292+100, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos envolvidos no engavetamento foram um Fiat/Tempra, um Renault/Master Furgão, um VW/Comil Pia, um Mercedes-Benz/Atego e um Ford/Cargo. Todos os condutores realizaram o teste do bafômetro, que resultou negativo para consumo de álcool.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas

Vítimas

Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. As vítimas ocupantes do VW/Comil Pia foram as mais atingidas, com três delas sendo levadas para o pronto-socorro de Joaquim Tavora e uma para Quatiguá. Uma passageira do Fiat/Tempra também foi encaminhada para o pronto-socorro de Quatiguá.

Trânsito

O acidente causou congestionamento na rodovia, sentido Siqueira Campos – Wenceslau Braz. Equipes da PRE estiveram no local para atender a ocorrência, realizar os primeiros atendimentos às vítimas e sinalizar a via.