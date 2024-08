Uma colisão frontal entre uma motocicleta e um caminhão, ocorrida no km 75 da BR-369, resultou na morte de um jovem de 19 anos na tarde desta quarta-feira (14), em Santa Mariana/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h30. O motociclista, residente em Itambaracá e sem habilitação, conduzia uma CG Titan com placa de Cornélio Procópio no sentido Cornélio Procópio-Santa Mariana. Já o caminhão seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão, que não sofreu ferimentos, permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, com resultado negativo para consumo de álcool.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, Instituto Médico Legal (IML), Concessionária EPR e PRF atenderam a ocorrência. A PRF será responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT), que irá detalhar as causas do acidente.