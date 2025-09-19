As empresas de telecomunicação com infraestrutura nas margens das rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro têm até o dia 25 de setembro para se identificarem junto à concessionária. A medida é essencial para que o serviço não seja afetado nos municípios onde serão realizadas obras na faixa de domínio.

Durante inspeção nas rodovias, a EPR Litoral Pioneiro identificou a presença de diversos postes e estruturas de fibra óptica sem identificação, inclusive em áreas subterrâneas, especialmente nas margens da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Para que os dispositivos não sejam retirados durante as obras, prejudicando os moradores da região, é preciso que as prestadoras de serviço de telecomunicação responsáveis pelos equipamentos entrem em contato com a concessionária para o início da regularização das redes.

O canal de contato com a concessionária é pelo email faixa.dominio@eprlpioneiro.com.br .

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, e as avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, que fazem o acesso ao Porto de Paranaguá. Estas rodovias percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153, que também funciona via WhatsApp. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @epr.litoralpioneiro (Instagram e Facebook), @EPRLPioneiro (Plataforma X) e no canal no WhatsApp exclusivo para usuários (https://whatsapp.com/channel/0029VaWkVCZ3GJP6kulLJO3T).