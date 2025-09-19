Os corpos dos quatro homens desaparecidos em Icaraíma, no noroeste do Paraná, foram encontrados na madrugada desta sexta-feira (19). As vítimas foram encontradas a aproximadamente 500 metros de onde foi localizada a Fiat Toro, nas proximidades da Mata do Tenente.

Segundo o delegado Thiago Andrade, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), as equipes começaram as buscas escavando o local com um maquinário. “Olhamos todos os pontos possíveis. Esse serviço durou o dia inteiro e se estendeu pela noite também. Nós encontramos um ponto que tinha algumas plantas que estavam ali para encobrir os corpos que estavam enterrados. Desconfiamos e começamos a cavar”.

Neste momento, os corpos foram encontrados e a perícia foi acionada para os devidos exames no local. Mesmo com a localização dos corpos, as investigações ainda permanecem em andamento.