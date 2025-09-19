Os corpos dos quatro homens desaparecidos em Icaraíma, no noroeste do Paraná, foram encontrados na madrugada desta sexta-feira (19). As vítimas foram encontradas a aproximadamente 500 metros de onde foi localizada a Fiat Toro, nas proximidades da Mata do Tenente.
Segundo o delegado Thiago Andrade, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), as equipes começaram as buscas escavando o local com um maquinário. “Olhamos todos os pontos possíveis. Esse serviço durou o dia inteiro e se estendeu pela noite também. Nós encontramos um ponto que tinha algumas plantas que estavam ali para encobrir os corpos que estavam enterrados. Desconfiamos e começamos a cavar”.
Neste momento, os corpos foram encontrados e a perícia foi acionada para os devidos exames no local. Mesmo com a localização dos corpos, as investigações ainda permanecem em andamento.
Relembre o caso dos desaparecidos em Icaraíma
Quatro homens estavam desaparecidos na cidade de Icaraíma, desde o dia 5 de agosto. Alencar Gonçalves de Souza, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso, não enviaram mais notícias após irem até uma chácara para cobrar uma dívida de R$ 250 mil.
Diego saiu de Olímpia, no interior do estado de São Paulo, junto aos amigos Rafael e Robishley, moradores de São José do Rio Preto (SP), para tentar receber cerca de R$ 250 mil referentes à negociação de uma propriedade rural.
O grupo viajou no dia 4 de agosto e chegou à cidade paranaense no fim da tarde. Lá, eles teriam se encontrado com Alencar.
O carro foi encontrado aproximadamente 9 km de uma propriedade que pode ter relação com o crime. A carta pedia que o conteúdo não fosse repassado à polícia local. Clique aqui e leia a carta completa.
