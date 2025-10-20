A rodovias BR-277, BR-153, BR-369, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-151 e PR-092 recebem, entre os dias 20 e 25 de outubro, obras de pavimento realizadas pela EPR Litoral Pioneiro.

A concessionária realiza ainda serviços de conservação, como manutenção de dispositivos de segurança, limpeza dos sistemas de drenagem e roçada, entre outros, em todo o trecho sob concessão que podem ocasionar a interdição de faixas.

Confira os trechos onde serão executados os trabalhos:

BR-277 – Paranaguá / Morretes / São José dos Pinhais

Entre os kms 00 e 70, nos dois sentidos da rodovia

BR-153 – Jacarezinho / Santo Antônio da Platina

Entre os kms 00 e 29, nos dois sentidos da rodovia

Entre os kms 39 e 48, nos dois sentidos da rodovia

BR-369 – Jacarezinho / Cambará / Andirá / Bandeirantes / Santa Mariana / Cornélio Procópio

Entre os kms 01 e 88, nos dois sentidos da rodovia

PR-407 – Paranaguá / Pontal do Paraná

Entre os kms 00 e 18, nos dois sentidos da rodovia

PR-408 – Morretes

Entre os kms 00 e 22, nos dois sentidos da rodovia

PR-411 – Morretes

Entre os kms 01 e 14, nos dois sentidos da rodovia

PR-508 – Paranaguá / Pontal do Paraná / Matinhos

Entre os kms 00 e 31, nos dois sentidos da rodovia

PR-151 – Sengés / Jaguariaíva / Piraí do Sul / Castro / Carambeí / Ponta Grossa

Entre os kms 176 e 319, nos dois sentidos da rodovia

PR-092 – Jaguariaíva / Arapoti / Wenceslau Braz / Siqueira Campos / Quatiguá / Joaquim Távora / Guapirama / Santo Antônio da Platina

Km 209, no sentido Jaguariaíva

Entre os kms 199 e 326, nos dois sentidos da rodovia

Avenida Ayrton Senna – Paranaguá

Entre os kms 00 e 08 – nos dois sentidos

As obras acontecem das 7h às 19h e podem sofrer alterações por conta do clima ou situações operacionais. Em alguns casos, o trabalho pode se estender durante a noite, por isso, redobre a atenção ao passar por estes locais.

Em caso de emergência, o usuário pode chamar a concessionária pelo 0800 277 0153. Este número também atende pelo WhatsApp.