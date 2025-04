As rodovias BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, e PR-151, entre Ponta Grossa e Sengés, devem ser os trechos mais movimentados sob a concessão da EPR Litoral Pioneiro durante o feriado de 1º de Maio. A concessionária estima que entre esta quarta-feira (30) e o próximo domingo (4) mais de 116 mil veículos passem pela praça de pedágio de São José dos Pinhais. Na praça de pedágio de Carambeí a expectativa é de cerca de 65 mil veículos no período.

Em todo o trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro são esperados mais de 300 mil veículos durante todo o feriado. Os horários de maior movimento serão: a tarde e começo da noite de quarta-feira (entre 15h e 19h) e entre 8h e 14h de sexta-feira. O fluxo também deve ser intenso durante todo o domingo, entre 10h e 19h.

Para garantir atendimento rápido e fluidez nas rodovias, a concessionária irá atuar com reforço operacional no período. Estarão à disposição ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa, veículos de inspeção e viaturas de apoio.

Suporte em caso de panes

No feriado de Páscoa e Tiradentes, a EPR Litoral Pioneiro realizou 835 atendimentos, a maioria relacionada a panes, como pane mecânica (403), pane seca (31) e pane elétrica (28). Nestes casos, o usuário deve entrar em contato pelo 0800 277 0153 para solicitar apoio. O número de emergência também atende via WhatsApp.

Além disso, é importante seguir algumas orientações para garantir a segurança de motoristas e passageiros:

Mantenha a calma! Estacione com segurança, de preferência no acostamento e acione o pisca-alerta. Saia do veículo pelo lado oposto ao tráfego e se posicione atrás da barreira de proteção. Isto evita atropelamentos;

Posicione o triângulo de sinalização corretamente: a distância para posicionar o triângulo deve ser proporcional à velocidade máxima da via. A regra prática é simples: para km/h, dê um passo largo para posicionar o triângulo. Por exemplo: se a via for de 60 km/h, o triângulo deve ser colocado a 60 passos de distância do veículo. Se a via for de 100 km/h, posicione a 100 passos.

Em curvas, subidas ou descidas, a contagem de passos deve começar antes da curva ou da rampa, para que o triângulo seja visto com antecedência pelos outros motoristas.

Praticidade e descontos

As praças de pedágio também terão reforço no atendimento e os motoristas com TAG para pagamento automático em seus veículos contam com pistas exclusivas na praça de pedágio. Além de não precisar aguardar na fila das cabines manuais, todos os veículos com o dispositivo têm 5% de desconto no valor da tarifa com o Desconto Básico da Tarifa (DBT). Já os veículos de passeio também recebem descontos progressivos a cada passagem pela praça de pedágio no Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O DUF começa a contar a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário, até a trigésima passagem. Na praça de São José dos Pinhais, o desconto pode chegar a 84%. As orientações sobre como adquirir uma TAG estão no link https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/.

Bases Operacionais EPR Litoral Pioneiro

BR-277

km 60,6 – São José dos Pinhais

km 35 – Morretes

km 10,7- Paranaguá

BR-369

km 68,2 – Santa Mariana

km 10 – Cambará

BR-153

km 31,4 – Santo Antônio da Platina

km 187,4 – Sengés

PR-092

km 300,4 – Quatiguá

km 255,3 – Wenceslau Braz

km 217 – Arapoti

PR-151

km 176, em Sengés

km 252,8 – Piraí do Sul

km 305,2 – Carambeí