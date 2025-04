Uma mulher que estava foragida da Justiça há oito anos foi presa ontem, segunda-feira (28), durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão, e o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (BAEP/SP). A prisão ocorreu em uma propriedade rural localizada no município de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro do Paraná.

Prisão ocorreu após trabalho de inteligência entre os estados

Segundo informações repassadas pela PM, a mulher era procurada pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal Brasileiro). A detida foi localizada após dias de diligências e trocas de informações entre os setores de inteligência das corporações envolvidas.

Após ser abordada, a suspeita foi cientificada da existência do mandado de prisão em aberto. Na sequência, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para a realização do laudo de integridade física, procedimento padrão em prisões. Posteriormente, foi apresentada na sede do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) em Santo Antônio da Platina.

Compromisso com a segurança e cooperação entre estados

A ação demonstra a eficiência da cooperação entre forças de segurança de diferentes estados na busca por foragidos da Justiça. O 2º BPM destacou que a operação reafirma o compromisso da corporação com o combate à criminalidade e a proteção da população do Norte Pioneiro.