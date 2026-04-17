Com a chegada do feriado de 21 de abril, as rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná devem registrar aumento no volume de tráfego. A concessionária estima a circulação de aproximadamente 115 mil veículos nos dois sentidos da BR-277 entre os dias 17 e 21 de abril, o que representa crescimento de 6% em relação aos dias normais.

O cenário exige atenção redobrada dos motoristas, especialmente em relação à segurança viária. Para garantir a fluidez do tráfego e o atendimento aos usuários, a concessionária realizará uma operação especial ao longo de todo o período, com reforço nas equipes de inspeção, atendimento médico e mecânico, além de monitoramento contínuo das rodovias.

Segundo o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Paulo Linck, “a operação de feriado faz parte de um trabalho permanente da concessionária, que atua diariamente para garantir segurança e qualidade nas rodovias. Em períodos de maior movimento, intensificamos essa atuação, ampliando equipes e o monitoramento para oferecer mais agilidade e suporte aos usuários”.

Movimento intenso exige planejamento e direção consciente

A movimentação nas rodovias tende a ser mais intensa ao longo de todo o período. Confira os horários com maior fluxo de veículos:

Sexta-feira (17): das 15h às 20h, no sentido Litoral;

Sábado (18): das 6h às 12h, no sentido Litoral;

Terça-feira (21): das 15h às 20h, no sentido Curitiba.

Antes de pegar a estrada, é fundamental que o motorista esteja descansado e em condições adequadas para dirigir. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, respeitar os limites de velocidade e manter a atenção constante são atitudes essenciais para uma viagem segura.

De acordo com Linck, “a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada”. Pequenas atitudes, como respeitar a sinalização e manter distância segura do veículo à frente, fazem toda a diferença na prevenção de acidentes”.

Uso de equipamentos e revisão do veículo são indispensáveis

Outra medida fundamental é o uso correto dos dispositivos de segurança. Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Crianças e bebês devem ser transportados em cadeirinhas, assentos de elevação ou bebê-conforto, conforme determina a legislação de trânsito.

A concessionária também orienta os motoristas a realizarem uma revisão completa do veículo antes da viagem. A adoção de cuidados simples pode fazer toda a diferença para uma condução mais segura:

Verificar a calibragem e o estado dos pneus;

Conferir o funcionamento dos freios;

Checar os níveis de óleo e da água do motor;

Avaliar o sistema de iluminação, incluindo faróis e lanternas;

Certificar-se de que todos os ocupantes utilizam o cinto de segurança;

Planejar o abastecimento para evitar imprevistos durante o trajeto.

Muitos acidentes podem ser prevenidos quando o veículo está em boas condições de uso e o motorista adota uma condução consciente.

O gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro avalia que “a atenção é o maior valor no trânsito. Quando o motorista está atento, respeita os limites e mantém o veículo em boas condições, ele contribui diretamente para a preservação de vidas e para uma viagem mais segura para todos”.