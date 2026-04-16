A restauração em concreto e ampliação da capacidade da PR-151, entre Ponta Grossa e Palmeira, nos Campos Gerais, chegou a 45,6% de execução na medição mais recente, de março. Até o momento, os investimentos do Governo do Estado somam R$ 131,3 milhões no trecho, que tem 32,71 quilômetros de extensão.

O principal serviço em andamento é a implantação do pavimento rígido de concreto por meio da técnica whitetopping, em que o pavimento asfáltico existente passa por melhorias e é aproveitado como base para uma camada de concreto. Os primeiros cinco quilômetros já foram concluídos, inclusive com sinalização, estando em execução a concretagem nos cinco quilômetros seguintes.

Além disso, mais cerca de 10 quilômetros já receberam melhorias no pavimento existente e já estão prontos para receber a nova camada de concreto.

No perímetro urbano de Palmeira começaram os serviços de construção do novo viaduto no entroncamento da PR-151 com a rua XV de Novembro, Rua Manoel Ribas, Rua Daniel Mansani e a Avenida Nacim Bacila. Também estão avançando as frentes de terraplenagem, para alargar as faixas de tráfego atuais e implantar os 15,2 quilômetros de terceiras faixas previstos, bem como os trabalhos na implantação e ampliação do sistema de drenagem de águas e construção de galeria celular de concreto.

A obra prevê ainda sinalização horizontal e vertical, instalação de dispositivos de segurança viária e plantio de vegetação nos taludes ao lado da pista, entre outros serviços.

O trecho contemplado começa no entroncamento com a PR-438, em Ponta Grossa, e segue até o entroncamento com a BR-277 em Palmeira.