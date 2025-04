Neste domingo (27/04), a equipe de Repreensão e Policiamento Motorizado (RPM) manteve ações rigorosas na fiscalização de bicicletas motorizadas que trafegavam de forma irregular pelas ruas de Ourinhos. A operação resultou na apreensão de diversos veículos que não atendiam às normas de trânsito, reforçando o compromisso da equipe com a segurança nas vias públicas.

As bicicletas motorizadas têm ganhado espaço como meio de transporte alternativo, mas o uso irregular dessas adaptações pode colocar em risco pedestres e motoristas. A equipe de RPM destaca a importância de respeitar as regulamentações para garantir um tráfego mais seguro e ordenado na cidade.

A operação busca conscientizar a população sobre os perigos do uso inadequado de bicicletas motorizadas e segue como parte de um esforço contínuo para promover a segurança no trânsito. As ações devem continuar nas próximas semanas, visando ampliar a regularização desses veículos e reforçar o cumprimento das leis de trânsito locais.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DI_mnDatANP/?igsh=MTN5Ym41MmIyanYwaw==