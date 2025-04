Na noite do dia 25 de abril de 2025, 18h, equipes da ROTAM realizavam patrulhamento na cidade de Santo Antônio da Platina quando, ao transitarem pela Rua Antônio de Castro Vilas Boas, visualizaram um motociclista conduzindo uma Honda CG 160 Fan, de cor vermelha, de forma imprudente. O condutor realizava manobras perigosas, como empinar a motocicleta, e trafegava em velocidade incompatível com a via, colocando em risco outros veículos e pedestres.

Diante da situação, foi realizado um breve acompanhamento tático, resultando na abordagem do motociclista no cruzamento com a PR-092, onde o condutor perdeu o equilíbrio e caiu. Durante a fiscalização, constatou-se que a motocicleta possuía débitos administrativos junto ao DETRAN Paraná e apresentava irregularidades, como ausência de equipamentos obrigatórios, descarga livre e placa ilegível.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar para providências administrativas e tomada as demais providências com o condutor.

A Polícia Militar do Paraná segue atuando firmemente para garantir a segurança viária e coibir infrações que coloquem a população em risco.