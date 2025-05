A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho, por meio do Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA), abriu inscrições para a especialização semipresencial em “Letramento e Formação de Leitores”. As inscrições vão até 31 de maio de 2025.

Os candidatos serão selecionados em 2 de junho por “análise de currículo com base no Instrumento de Pontuação”. As matrículas ocorrerão de 3 a 13 de junho, com taxa de R$ 60,00 e 18 parcelas mensais de R$ 100,00. O início das aulas está previsto para 21 de junho.

A pós-graduação lato sensu, com foco nas práticas de leitura, formação crítica de leitores e ensino da literatura, é direcionada aos profissionais de Letras, Pedagogia, História, Filosofia e demais áreas de ciências humanas. O coordenador do curso, professor Ricardo André Ferreira Martins, ressaltou haver “uma demanda concreta do meio educacional” conveniente à especialização.

Queremos formar profissionais capazes de compreender as práticas contemporâneas de leitura e escrita, refletindo sobre os desafios da formação leitora em ambientes escolares e comunitários. O curso está comprometido com uma abordagem crítica e formativa, capaz de articular a teoria dos estudos do letramento com a realidade do ensino básico e superior”, complementou Martins.

“A proposta é oportunizar uma formação atualizada e comprometida com os desafios do letramento na contemporaneidade. Nosso corpo docente está preparado para trabalhar com temas como multiletramentos, leitura crítica, literatura antirracista e ensino da leitura em contextos diversos, promovendo reflexões que vão além da sala de aula”, destacou o vice-coordenador do curso, professor Luiz Antonio Xavier Dias.

Nesta mesma linha de entendimento, a diretora do CLCA, professora Patrícia Cristina de Oliveira Duarte, disse que a “especialização reafirma o compromisso do nosso centro com uma formação docente crítica, conectada com os temas emergentes da área e atenta às transformações educacionais em curso no país. É uma oportunidade única de crescimento profissional e intelectual para os que atuam com linguagem, leitura e literatura”.

Um dos objetivos do curso semipresencial é “a preparação dos alunos para programas de pós-graduação stricto sensu”.

O curso, com 12 disciplinas, terá aulas presenciais aos sábados e atividades online, totalizando 480 horas, com “360h em disciplinas, 20h em atividades complementares e 100h para elaboração de artigo científico”.

Para obter informações oficiais do curso, acesse o edital no link a seguir: https://uenp.edu.br/latosensu/especializacao-em-letramento-e-formacao-de-leitores.html

Para se inscrever, acesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAcOxF-0StVhGK36WAZ8T4dLjY3LtDyMUwZaaIVWgt8OGz2A/viewform