Na manhã desta quarta-feira (28), a Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente uma mulher de 41 anos suspeita de integrar uma organização criminosa com base em Alagoas. A ação foi coordenada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, com o apoio da POLINTER (Polícia Interestadual).

A prisão foi realizada no local de trabalho da suspeita, em Santo Antônio da Platina. Ela é moradora de Cambará (PR), mas já estava sendo monitorada pelas autoridades. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Maceió (AL), com base no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, que trata da participação em organização criminosa.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina de Santo Antônio da Platina, onde permanece à disposição da Justiça.

Entenda o caso

Crime investigado: Associação a organização criminosa (Lei 12.850/2013)

Mandado: Preventivo, expedido por vara criminal de outro estado (Maceió/AL)

Ação policial: Cumprida em local de trabalho com apoio da POLINTER

Destino da presa: Cadeia Pública Feminina de Santo Antônio da Platina

O que diz a Lei?

O artigo 2º da Lei 12.850/2013 estabelece penas de reclusão para quem participa, financia ou organiza grupos criminosos estruturados. A lei é frequentemente aplicada em investigações de tráfico de drogas, corrupção e crimes interestaduais.