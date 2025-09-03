Na sexta-feira (5), acontece um novo chamamento de mais 288 professores e pedagogos aprovados no concurso público realizado em 2023 pelo Governo do Estado. Os novos convocados se juntam a outros 4.500 profissionais a partir de 2026. O anúncio foi feito nesta terça-feira (02) pelos secretários estaduais Roni Miranda, da Educação, e Luizão Goulart, da Administração e Previdência. A lista com os nomes dos convocados estará disponível no site da Secretaria estadual da Educação (Seed-PR).

“O professor com estabilidade pode ter uma previsão de carreira, se fixar em uma escola e fazer um trabalho pedagógico muito mais bem estruturado. Quem ganha com isso é a educação do Paraná, que é a melhor educação do Brasil”, ressalta Miranda.

“Essa é a notícia que muita gente estava esperando e nós resolvemos antecipar a divulgação. Com as vagas remanescentes, teremos 4.788 professores e pedagogos concursados no Governo. Esse é o nosso compromisso com a eficiência e a transparência na condução dos concursos públicos, garantindo que todas as vagas autorizadas pelo governador sejam realmente preenchidas”, afirma Goulart.

O concurso realizado no ano de 2023 foi o primeiro, após uma década, para suprir o Quadro Próprio do Magistério (QPM). Os novos profissionais atuarão em escolas estaduais nos mais variados componentes curriculares e nos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Paraná compondo a rede estadual, que atende cerca de um milhão de alunos.

Os profissionais convocados deverão tomar posse até dezembro e atuar a partir do no início do ano letivo de 2026. “É uma forma de valorização dos nossos professores e pedagogos, que podem ficar atentos, porque vamos continuar tendo novos chamamentos de concursos”, conclui Roni Miranda.