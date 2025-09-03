A Polícia Militar realizou uma operação que resultou na apreensão de drogas, dinheiro e uma motocicleta irregular no bairro Vila Setti, em Santo Antônio da Platina.

A ação teve início após denúncias de que um indivíduo estaria realizando manobras perigosas com uma motocicleta, colocando em risco pedestres e motoristas na região. Também havia informações de que a mesma moto teria sido utilizada para fugir de uma abordagem policial em data anterior.

Com base nessas informações, equipes da RPA, com apoio do Cb. Machado, deslocaram-se até um corredor na Rua José Vieira Gusmão, às margens do Ribeirão Boi Pintado. No local, três indivíduos foram avistados; dois conseguiram fugir, mas um foi abordado e estava em posse de 37 pedras de crack e R$ 341,00 em dinheiro.

Durante a ação, outro suspeito chegou ao local conduzindo a motocicleta utilizada em ocorrências anteriores, uma Kasinski LF125-5 vermelha. O veículo foi apreendido.

Os dois menores detidos foram encaminhados à sede da 4ª Companhia para os procedimentos legais. A mãe de um dos adolescentes acompanhou a ocorrência, recebendo as devidas orientações. Ato continuo ambos juntamente com as drogas e o dinheiro foram entregues na 38ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da autoridade competente.