Um grupo de 23 estudantes da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está participando da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento, que acontece no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, vai até 29 de julho.

A reunião anual conta com uma programação científica composta por conferências, mesas-redondas, painéis, webminicursos, sessão de pôsteres, além das atividades da SBPC Cultural, que expõem identidades paranaenses por meio de espetáculos, rodas de conversa, exposições e ações que integram artistas e público. O evento conta também com a SBPC Jovem, que busca incentivar o contato de estudantes dos ensinos fundamental, médio e técnico com o conhecimento científico, e com a 30ª Exposição de Ciência e Tecnologia (Expotec 2023).

O acadêmico de Ciência da Computação, Weslem Cristiano de Oliveira, compartilha sua experiência em participar do evento. “Está sendo muito prazeroso poder participar da SBPC, apresentar ao público a impressora 3D construída por mim e explicar como eu fiz. Tem sido algo totalmente novo. É a primeira vez que eu participo de um evento como esse e estou gostando bastante da experiência”, disse.

Para o aluno de Educação Física, Lucas Nicola de Oliveira, o evento da SBPC está sendo transformador. “Estou no primeiro ano da faculdade, então participar da SBPC é um passo muito grande. Aprendi muito aqui e, com certeza, volto com uma cabeça totalmente diferente, com outra mentalidade sobre a ciência e sobre tudo que engloba a faculdade e o conhecimento científico. A oportunidade é muito incrível”, destaca.

Achei muito edificante poder trazer um pouco da nossa Universidade para o evento da SBPC Jovem, poder mostrar para a sociedade aquilo que produzimos na UENP. Além de também acompanhar os espaços das outras instituições, pude conhecer outros projetos e aprender bastante coisa”, relatou a estudante de Medicina Veterinária, Maria Júlia Fernandes Nunes.

Também participam do evento os acadêmicos de Ciência da Computação, Aníbal Soares Neto, Leonardo Faria de Oliveira, Ícaro Queiroz Reccanello e Matheus de Lima Benini; de Ciências Contábeis, Caroline Soares dos Santos, Ingrid Alves Cabral, Ana Beatriz dos Santos, Rayane Monteiro Rocha; de Medicina Veterinária, Iara Maranho de Moura, Elisa Prado Silva, Taísa de Andrade Rocha e Giuliana Miranda de Paiva; de Pedagogia, Maria Carolina da Silva Santos, Beatriz Alvarez, Ana Julia Semionato Fiuza, Luanna Caroline Alexandrino, Kamila dos Santos Rodrigues e Tamara Amanda Saraiva; de Educação Física, Emanuel Botejara de Campos e Igor Franco de Oliveira Silva.

SBPC

Realizada desde 1949, a Reunião Anual da SBPC é o maior evento de pesquisa e extensão da América Latina e tem como objetivo debater políticas públicas nas áreas de Ciências, Tecnologia, Inovação e Educação, além de difundir os avanços da Ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população. O evento reúne representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia.