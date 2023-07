Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Projeto Guri, programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, oferece os cursos de coral, iniciação musical, violão e percussão no polo de Salto Grande (confira abaixo).

As inscrições ocorrem o ano todo. Mas este é o momento em que o Guri convida a comunidade para conhecer melhor o polo, descobrir diferentes instrumentos e ingressar em um programa que oferece vários benefícios.

O Guri é, sobretudo, espaço de acolhimento e desenvolvimento cultural para crianças e jovens. E, normalmente, as crianças se encantam por diferentes instrumentos sempre que os mesmos lhe são oferecidos. “Contar com a parceria da CTG Brasil é uma honra para nós”, ressalta Jean Paulo Casimiro, gerente pedagógico do Guri.

O Projeto Guri, que conta com apoio incentivado da CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa do País e concessionária de oito usinas hidrelétricas no rio Paranapanema, tem o objetivo de promover a educação musical e a inclusão sociocultural de forma gratuita.