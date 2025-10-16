No último sábado (11), estudantes dos cursos Fruticultura, Agronomia e Ciências Biológicas do Campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participaram de uma visita técnica à Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A atividade foi coordenada pelo professor Mauro Januário e contou com a presença de 31 participantes, entre alunos e docentes.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma vivência prática e interdisciplinar, aliando conhecimento técnico à conscientização ambiental. Durante o dia, o grupo realizou três visitas guiadas: à Itaipu Panorâmica, ao Ecomuseu e ao Refúgio Biológico Bela Vista.

Na primeira parada, os visitantes conheceram a grandiosidade da usina e sua história de construção, além de curiosidades sobre o funcionamento de uma das maiores obras de engenharia do mundo. Em seguida, no Ecomuseu, os alunos tiveram acesso a exposições interativas que abordam temas como cultura, meio ambiente e desenvolvimento regional, proporcionando uma experiência educativa e sensorial.

A última etapa da visita foi ao Refúgio Biológico, onde os participantes realizaram uma caminhada de 2 quilômetros por trilhas na mata, observando espécies da fauna e flora local. O espaço é referência em preservação da biodiversidade e educação ambiental, reforçando o compromisso da Itaipu Binacional com a sustentabilidade.

Segundo o professor Mauro Januário, a atividade foi marcada pela integração entre os cursos e pelo aprendizado coletivo. “A visita à Itaipu foi uma oportunidade única de observar como ciência, tecnologia e responsabilidade ambiental podem caminhar juntas. Os alunos voltaram motivados e com uma nova perspectiva sobre o papel da engenharia e da gestão ambiental na sociedade”, destacou.

A ação reforça o compromisso da UENP com a formação integral dos seus estudantes, promovendo experiências que extrapolam os limites da sala de aula e contribuem para o desenvolvimento acadêmico, profissional e humano.