A operação Alquimia foi deflagrada nesta quinta-feira (16) pela Receita Federal e a Polícia Federal para coletar amostras para análises químicas com o objetivo de rastrear a procedência do metanol e compará-las com as obtidas em bebidas falsificadas apreendidas.
A coleta de elementos e amostras pelos órgãos da força-tarefa ocorre em 24 empresas, incluindo atuantes do setor sucroalcooleiro, importadores e distribuidores de metanol, localizadas em cinco estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (confira a lista de cidades ao final do release). A operação conta com a participação de 48 servidores da Receita Federal.
A Operação Alquimia é um desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que revelaram um esquema de adulteração de combustíveis com metanol. Conforme a investigação, há fortes indícios de que esse combustível adulterado esteja sendo utilizado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas.
Operação Boyle e Operação Carbono Oculto: entenda a origem das investigações
A Operação Boyle foi conduzida para apurar possíveis casos de adulteração de combustíveis por meio da utilização de metanol. A partir da análise do material apreendido, surgiu a Operação Carbono Oculto, que revelou um esquema que consistia na compra de metanol importado por empresas químicas regulares, que o repassavam a empresas de fachada. Em seguida, os produtos eram desviados para postos de combustíveis, onde o metanol era adicionado de forma ilícita à gasolina comercializada ao consumidor final.
Operação Alquimia: coleta de amostras
As empresas selecionadas para as coletas de elementos e amostras foram escolhidas com base no potencial de envolvimento na cadeia do metanol, desde a importação da substância até sua possível destinação irregular.
Entre os alvos estão importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas. Os importadores são responsáveis pela entrada do metanol no país, utilizando-o em seus processos produtivos e revendendo o produto para empresas químicas.
Nos terminais marítimos, empresas movimentam volumes expressivos de metanol, que permanecem nesses locais até serem encaminhados às unidades fabris ou aos clientes finais. Quando há vendas a terceiros, os produtos são despachados diretamente dos terminais ao destino. As empresas químicas adquirem o metanol de importadores para uso industrial ou para revenda a outras indústrias químicas.
Já as destilarias investigadas teriam adquirido metanol por meio de empresas conhecidas como “noteiras”. As notas fiscais indicavam caminhões e motoristas que, contudo, nunca chegaram aos destinos informados, sugerindo possível fraude documental.
As usinas, produtoras e distribuidoras de etanol anidro e hidratado, também estão sendo verificadas por atuarem em pontos estratégicos da cadeia, fundamentais para rastrear eventuais lotes adulterados ou irregularidades na destinação do produto.
Lista de cidades
As coletas estão sendo realizadas em 24 empresas localizadas em 21 cidades, distribuídas pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
- Mato Grosso: Várzea Grande.
- Mato Grosso do Sul: Caarapó, Campo Grande e Dourados.
- Paraná: Araucária, Colombo e Paranaguá.
- Santa Catarina: Cocal do Sul.
- São Paulo: Araçariguama, Arujá, Avaré, Cerqueira César, Cotia, Guarulhos, Jandira, Laranjal Paulista, Limeira, Morro Agudo, Palmital, Sumaré e Suzano.