A operação Alquimia foi deflagrada nesta quinta-feira (16) pela Receita Federal e a Polícia Federal para coletar amostras para análises químicas com o objetivo de rastrear a procedência do metanol e compará-las com as obtidas em bebidas falsificadas apreendidas.

A coleta de elementos e amostras pelos órgãos da força-tarefa ocorre em 24 empresas, incluindo atuantes do setor sucroalcooleiro, importadores e distribuidores de metanol, localizadas em cinco estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (confira a lista de cidades ao final do release). A operação conta com a participação de 48 servidores da Receita Federal.

A Operação Alquimia é um desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que revelaram um esquema de adulteração de combustíveis com metanol. Conforme a investigação, há fortes indícios de que esse combustível adulterado esteja sendo utilizado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas.

Operação Boyle e Operação Carbono Oculto: entenda a origem das investigações

A Operação Boyle foi conduzida para apurar possíveis casos de adulteração de combustíveis por meio da utilização de metanol. A partir da análise do material apreendido, surgiu a Operação Carbono Oculto, que revelou um esquema que consistia na compra de metanol importado por empresas químicas regulares, que o repassavam a empresas de fachada. Em seguida, os produtos eram desviados para postos de combustíveis, onde o metanol era adicionado de forma ilícita à gasolina comercializada ao consumidor final.

Operação Alquimia: coleta de amostras