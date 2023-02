Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O momento em que sete estudantes retiram um cão que caiu em um canal de lama é lindo! Eles se unem e ajudam no salvamento do cachorrinho, que parecia estar desesperado, o vídeo é curto, mas mostra a intensidade da ação. Foi preciso que um jovem ficasse quase de cabeça para baixo para agarrar o bichinho.

Jack Spencer Furmston e Ben Camphor, ambos de 20 anos, estavam voltando para casa depois de um café, em Manchester, no Reino Unido, quando viram o dono do cachorro, Batu Akyol, tentando retirar o bichinho de dentro do canal.

Os estudantes descobriram que Akyol e o cachorro tinha caído no Canal Ancoats. O jovem conseguiu sair, mas o vira-lata não. Foi aí que começou a operação resgaste com ajuda de mais três homens, um deles o tutor do animal.

Vídeo

O vídeo mostra o grupo suspendendo Camphor pelas pernas enquanto ele escala a parede do canal para alcançar o cachorro.

Na imagem, é possível ver o cão agarrado à parede do canal, parecendo em pânico enquanto seu dono o agarra pela coleira alguns metros acima dele.

Camphor pode então ser visto se esticando e agarrando Sumak pela coleira, levantando o cachorro para fora do canal.

No vídeo, o cachorro parece lutar para se agarrar com as patas traseiras enquanto Camphor consegue colocar os braços sob as patas dianteiras, enquanto o bando de pessoas acima dele puxa os dois de volta.

Reações

Camphor disse que percebeu que o cachorro que estava caído no canal parecia estar “realmente lutando”. “Todo mundo estava em pânico. Eu não podia deixar aquele cachorro cair e não ajudar, então coloquei meu suéter no chão e entrei em ação”, afirmou.

Sensível, o estudante observou que, como tutor de um cãe, ficou tocado com a cena. ‘Eu também sou dono de um cachorro, então não havia chance de deixá-lo sozinho, mas não consegui da primeira vez.”

Camphor disse que a emoção foi geral. “A multidão começou a aumentar, então a pessoa mais alta, que era Bem, foi virada de cabeça para baixo e conseguiu agarrar o cachorro, como mostrado no vídeo”, explicou.

Alívio

Após o resgate, disse o estudante, veio o alívio. “Depois, o cachorro estava abanando o rabo e pulando para cima e para baixo, tão animado”, afirmou Camphor.

A filmagem foi compartilhada nas redes sociais pelo transeunte Dabhidh MhicEamailinn na segunda-feira, 13 de fevereiro, com a legenda ‘Cachorro resgatado in Ancoats’.

Desde então, o vídeo recebeu mais de 36.500 curtidas e mais de 650 comentários de usuários que aplaudiram seus esforços.